La telefonata con Max, l’appello agli angeli e l’ammissione su Hamilton! Tutta la sincerità della mamma di Verstappen: “Lewis è stato più forte”

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1. Una gioia immensa per il giovane pilota olandese e tutta la sua famiglia, che ha lavorato tanto, facendo molti sacrifici, sin da quando Max era solo un bambino, per raggiungere un traguardo così importante.

A Yas Marina, dove ieri si è disputato il Gp di Abu Dhabi, vinto da Verstappen, non era presente la madre di Max, Sophie Kumpen che una volta venuta a conoscenza degli appelli della Mercedes ha chiesto, ansiosa, notizie al figlio, via telefono.

“Cosa pensi che faranno con quella denuncia…?“, ha chiesto Sophie, come riportato da HLN. La 46enne ha raccontato la sua conversazione col figlio post gara: “mi ha chiesto quante volte sono andata in bagno durante la gara. Oh beh, è ​​bello aver potuto parlare con lui al telefono”, ha affermato.

Sophie Kumpen ha poi commentato anche la gara di ieri a Yas Marina, ammettendo che Hamilton è stato il miglior interprete della giornata: “ammettiamolo, Hamilton è stato più forte oggi“, ha dichiarato al quotidiano olandese AD

“Non sembrava molto bello fino alla fine, ma poi mia figlia mi ha scritto: ‘Safety Car! Chiama gli angeli’. Ed ecco, mi hanno aiutato. Non riesco a contare tutte le candele che ho acceso questa settimana“, ha concluso.