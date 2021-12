Tamponamento Hamilton-Verstappen, Jarno Trulli durissimo: “Max doveva essere squalificato, tolto dall’ordine d’arrivo”

SportFair

E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo round della stagione 2021 di Formula 1. Hamilton vs Verstappen, per una sfida all’ultimo grido che deciderà il campione del mondo 2021. In attesa di vedere cosa succederà in pista, si continua a parlare di quanto accaduto a Jeddah: la sfida tra i due contendenti al titolo al Gp dell’Arabia Saudita ha fatto e fa ancora discutere.

Degli episodi sauditi ed in particolar modo del tamponamento tra Hamilton e Verstappen ha parlato anche Jarno Trulli, scagliandosi contro l’olandese della Red Bull: “per quella frenata in pieno rettilineo l’olandese doveva essere squalificato, tolto dall’ordine d’arrivo. È stato un episodio gravissimo, sono settimane che l’olandese scommette sull’ipotesi dell’incidente con eliminazione reciproca, a Gedda è stato toccato il fondo. Sembrava di essere ai baracconi, all’autoscontro. Io vedo in Verstappen il responsabile principale, ma anche Hamilton, che sì viene provocato, sabato in Arabia Saudita doveva essere penalizzato per le scorrettezze compiute durante le prove”, ha affermato a Il Resto del Carlino.