Morto Jacopo Compagnoni, il ricordo della sorella Deborah: “la sua anima resterà nelle sue montagne”

E’ arrivata nel pomeriggio di ieri la tragica notizia della morte di Jacopo Compagnoni, fratello minore di Deborah, ex campionessa italiana di sci. Una perdita devastante e sconvolgente: Jacopo, guida alpina che gestiva un albergo di famiglia, è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga in Valfurva, mentre faceva ciò che amava.

Una vita passata in montagna e sulla neve, imparando dal padre e dal nonno, quella di Jacopo, arrivato in ospedale in condizioni critiche. Questa mattina Deborah Compagnoni ha inviato un messaggio all’AGI per ringraziare tutti dei messaggi ricevuti nelle ultime ore e per raccontare il suo attuale stato d’animo.

“La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso. Voglio ricordarlo sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe. Sono sicura che la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto e sono vicini a me e alla mia famiglia“, queste le dolci parole dell’ex campionessa di sci.