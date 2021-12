Daniel Ricciardo senza peli sulla lingua sul finale di Abu Dhabi: “sembrava abbastanza una m**da”

SportFair

Il finale di stagione 2021 di Formula 1 farà discutere ancora a lungo. In attesa di sapere se la Mercedes, dopo aver visto respinti i reclami presentati nel post gara, intende proseguire la sua battaglia, appellandosi al tribunale sportivo, arrivano nuovi commenti sulla gestione del Gp di Abu Dhabi.

E’ Daniel Ricciardo a rilasciare un’affermazione molto critica e… diretta. L’australiano della McLaren, oggi in pista a Yas Marina per i test Pirelli, non ha usato mezzi termini: “sono felice di non aver preso parte a tutto questo, qualsiasi cosa sia successa. Sembrava abbastanza una merda. Complimenti a tutti, ragazzi, e grazie per gli sforzi di questa stagione“, ha commentato via radio a fine gara domenica scorsa.