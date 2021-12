Papera di Keylor Navas in Lens-Psg. E Donnarumma osserva dalla panchina… [VIDEO]

SportFair

Il Psg guida la classifica del campionato francese con ampio margine, ma la stagione non può essere considerata di certo entusiasmante. E’ stata costruita una squadra in grado di vincere tutte le partite, si sono già registrati diversi passi falsi e in più il gioco lascia a desiderare. Contro il Lens è arrivata un’altra delusione, il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Nizza.

Il Lens si è portato in vantaggio con un tiro dalla distanza di Fofana, l’ingresso nel finale di Mbappe ha cambiato le carte in tavola e, in pieno recupero, è arrivato il pareggio di Wijnaldum. Il Psg sale a quota 42 punti in classifica. Nel match contro il Lens il tecnico Pochettino ha deciso di schierare tra i pali Keylor Navas, il portiere è stato autore di una papera in occasione del vantaggio del Lens. E un estremo difensore come Donnarumma, protagonista assoluto agli Europei con l’Italia, continua ad osservare i compagni dalla panchina…