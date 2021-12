Il gesto da applausi di papà Hamilton: Anthony si congratula con Verstappen [VIDEO]

SportFair

Grandissime emozioni nell’ultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, il gran premio di Abu Dhabi si è concluso con il successo di Max Verstappen su Lewis Hamilton ed il trionfo dell’olandese. Decisivo l’ingresso della safety car nel finale ed il sorpasso del pilota della Red Bull all’ultimo giro.

Applausi per Max Verstappen, ma anche Hamilton si è confermato un grandissimo campione, dentro e fuori dalla pista. Il britannico si è congratulato con l’avversario, nonostante la delusione per la sconfitta. Un altro episodio non è passato inosservato. Il papà di Hamilton, Anthony è andato subito a stringere la mano a Max Verstappen e a suo padre. Un gesto da applausi e che merita grande rispetto.