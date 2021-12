Ufficiale, Osimhen salta la Coppa d’Africa: l’attaccante del Napoli escluso dalla lista dei convocati

SportFair

Adesso è anche ufficiale, le ultime indiscrezioni sono state confermate: Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d’Africa con la Nigeria. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Nazionale che ha presentato la nuova lista dei convocati. L’attaccante del Napoli non figura più nell’elenco, Osimhen è stato escluso dopo la positività al Covid-19 e in più era reduce da un infortunio allo zigomo. Al suo posto è stato convocato Henry Onyekuru dell’Olympiacos. Confermate altre tre sostituzioni: Tyronne Ebuehi (Venezia), Peter Olayinka (Slavia Praga) e Semi Ajayi (West Bromwich Albion), al posto di Abdullahi Shehu (Omonia FC), Dennis Blessed (Watford) e Leon Balogun (Rangers).

La situazione in vista della ripresa del campionato di Serie A è ancora incerta, nelle ultime settimane il Napoli ha riscontrato alcuni casi positivi al Covid-19, altri sono guariti. Spalletti non potrà contare su Elmas, anche Lozano è risultato positivo. La situazione è in continua evoluzione e sarà più chiara con l’inizio del nuovo anno.