NXT Wargames: l’italiano Aichner pronto a difendere il titolo

Un altro grande match in programma per l’italiano Fabian Aichner. Per l’NXT Tag Team Champion, in coppia con Marcel Barthel, sono alle porte gli NXT WarGames 2021, previsti per la notte italiana fra domenica 5 e lunedì 6 dicembre, direttamente dal Capitol Wrestling Center di Orlando (Florida) e in onda sul WWE Network.

Aichner, che nel 2020 è stato il primo campione italiano in WWE dai tempi di Bruno Sammartino (1977), ha rivinto le corone di coppia il 26 ottobre ad Halloween Havoc contro gli MSK e ora si prepara per la sfida molto importante contro Kyle O’Reilly e Von Wagner: un altro scoglio fondamentale da superare per l’altoatesino, all’interno di uno degli show più spettacolari per quanto riguarda NXT. Aichner e Barthel hanno dichiarato di voler dimostrare di essere il miglior Tag Team in circolazione: ecco l’occasione che cercavano.

Qui sotto la card dei match in programma:

Women’s WarGames Match

Raquel Gonzalez, Io Shirai, Cora Jade e Kay Lee Ray vs Mandy Rose, Gigi Dolin, Jacy Jayne e Dakota Kai

Hair vs Hair Match

Cameron Grimes vs Duke Hudson

NXT Tag Team Championship

Imperium (Fabian Aichner e Marcel Barthel) vs Kyle O’Reilly e Von Wagner

NXT Cruiserweight Championship

Roderick Strong vs Joe Gacy

Men’s WarGames Match

Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, LA Knight e Pete Dunne vs Grayson Waller, Carmelo Hayes, Bron Breakker e Tony D’Angelo