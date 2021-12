Nuove accuse a Ferrero: ora l’inchiesta tocca anche la Sampdoria

SportFair

Arrivano nuovi dettagli sulle accuse nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quanto emerge da un’informativa della Guardia di Finanza, spiega Il Fatto Quotidiano, Ferrero avrebbe coinvolto anche la Sampdoria nei suoi affari.

L’ex presidente blucerchiato avrebbe utilizzato parte dei finanziamenti destinati al club per pagare accordi transattivi di altre aziende del suo gruppo, sarebbero stati utilizzati 400.000 euro dei 25 milioni che la Samp aveva ottenuto come finanziamento Sace, concesse alle imprese in seguito alla crisi per la pandemia. Secondo quanto riferito dalla Sampdoria i soldi sarebbero stati usati per spese legate alla società come stipendi e altre attività legate al club.