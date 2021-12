Hamilton e Verstappen a pari punti, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi: la nuova classifica piloti

SportFair

Il Gp dell’Arabia Saudita è stato davvero spettacolare. Tra colpi di scena, penalità e qualche decisione criticata, è stato Lewis Hamilton ad avere la meglio e ad aggiudicarsi una gara pazza, davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas.

In attesa di sapere cosa deciderà la Commissione Gara dopo le nuove prove presentate da Red Bull per chiedere una penalità per Hamilton, il britannico della Mercedes ha raggiunto il suo diretto rivale nella classifica piloti.

Hamilton e Verstappen sono primi a pari punti e dunque il Mondiale si deciderà nell’ultima gara, quella di Abu Dhabi della prossima settimana.

La nuova classifica piloti di F1:

1. Verstappen 369.5

2. Hamilton 369.5

3. Bottas 218

4. Perez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100