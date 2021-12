Nuova bandiera rossa , che disastro a Jeddah! Il Gp dell’Arabia Saudita si ferma ancora [VIDEO]

SportFair

Il Gp dell’Arabia Saudita non sembra avere molta fortuna. La pista di Jeddah, affascinante, velocissima e lunghissima, è anche pericolosa dall’incidente ‘facile’.

Dopo lo schianto di Mick Schumacher, che spinto la Direzione Gara a fermare la gara con bandiera rossa, il Gp dell’Arabia Saudita si ferma nuovamente. Il Gp era appena ricominciato, con i piloti partiti nuovamente dalla griglia di partenza, seguendo l’ordine della classifica al momento dell’interruzione, dunque con Verstappen davanti a Hamilton e Bottas.

Il britannico della Mercedes è stato autore di una fantastica partenza, ma Verstappen ha tenuto duro, fino anche a tagliare la curva per mantenere la sua posizione. Dietro, però, è andato in scena un nuovo incidente, Perez si è girato e, successivamente Mazepin ha colpito la monoposto del collega che si è trovato davanti, che aveva rallentato per l’incidente.

E’ stata dunque necessaria una nuova interruzione a causa della pista bloccata e dei detriti sulla pista. Non è chiaro come ripartiranno i piloti, poichè Verstappen avrebbe dovuto restituire la posizione a Hamilton.

Michael Masi ha suggerito alla Red Bull di cedere la posizione e far partire Verstappen alle spalle di Ocon e Hamilton. Un episodio che sta facendo discutere poichè è stata proposte come ‘un’offerta’ e non come un ordine.