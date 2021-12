Nibali vuole fare le cose in grande con l’Astana: nel 2022 Giro d’Italia e Tour de France per lo Squalo

SportFair

E’ tempo di annunci in casa Astana, che accoglie nuovamente Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto nel 2022 tornerà a correre con la formazione di Vinokourov e Martinelli e dal ritiro di Altea, in Spagna, ha annunciato il suo programma per la prossima stagione.

Il corridore siciliano torna a competere in due Grandi Tour, cosa che non succedeva dal 2019 per Nibali. Lo Squalo parteciperà infatti al Giro d’Italia e al Tour de France. La stagione di Nibali, 37enne, partirà in Spagna, con la Vuelta Valenciana di febbraio. Lo Squalo poi correrà la Tirreno-Adriatico, la Milano Sanremo ed il Tour of the Alps. Oltre al Giro d’Italia e al Tour de France, Nibali gareggerà anche al Fiandre e alla Roubaix.