Napoli, sotto l’albero solo carbone: è tonfo casalingo contro lo Spezia, il Milan in scioltezza a Empoli

Il Milan si riscatta e torna al successo dopo le ultime due prestazioni deludenti contro Udinese e Napoli. Colpo grosso per la squadra di Stefano Pioli che ha dilagato nel secondo tempo. I rossoneri rispondono all’Inter, continua la bellissima corsa per lo scudetto. L’Empoli dura solo un tempo, poi crolla nel finale. Il Milan passa in vantaggio con un gol di Kessie, la reazione della compagine di Andreazzoli non si fa attendere e arriva il pareggio di Bajrami. E’ ancora Kessie a riportare in vantaggio il Milan. Nel finale Florenzi su punizione chiude i conti, poi è Theo Hernandez a fissare l’1-4. Pinamonti su calcio di rigore chiude per il definitivo 2-4. Il Milan sale a 42 punti, l’Empoli fermo a 27.

Napoli-Spezia

Altro che vittima sacrificale, grande prestazione dello Spezia allo stadio Maradona contro il Napoli. Nonostante le voci sull’esonero già deciso di Thiago Motta, la squadra ha risposto con una prestazione molto positiva. La squadra di Luciano Spalletti paga i troppi incontri ravvicinata, gli azzurri sono stati spenti e in difficoltà dal punto di vista fisico. Lo Spezia prova a pungere in contropiede, ma il vantaggio arriva grazie a un episodio: autogol di Juan Jesus, passo indietro per l’ex Roma dopo la splendida prestazione contro il Milan. Nel secondo tempo Spalletti si gioca le carte Petagna, Ounas e Elmas ma non riesce a raggiungere il pareggio. Finisce con un clamoroso 0-1. Il Napoli fermo a 39 e adesso ha anche il fiato sul collo della Juventus.