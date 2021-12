Napoli, è una sconfitta che fa male: Cutrone regala la vittoria all’Empoli. Il Sassuolo regola la Lazio

SportFair

Grandissime emozioni nelle partite delle 18 valide per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Sassuolo e Lazio si confermano due squadre in grado di regalare spettacolo, la sfida è stata emozionante già dai primi minuti. La squadra di Maurizio Sarri continua a confermarsi troppo altalenante, la compagine di Dionisi è una possibile outsider in grado di vincere contro qualsiasi squadra. Partenza sprint dei biancocelesti che passano in vantaggio con Zaccagni. Nel secondo tempo è un’altra storia, i padroni di casa ribaltano tutto con Berardi e Raspadori. Nel finale rosso diretto per Ayhan, traversa di Basic. Finisce 2-1, Sassuolo a 23 punti, Lazio ferma a 25.

Tonfo del Napoli che ha fallito l’occasione di raggiungere il Milan in testa alla classifica del campionato di Serie A. Partita molto ordinata per l’Empoli che si è confermata una squadra molto insidiosa. L’11 di Spalletti ci prova ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa arriva il gol da tre punti dell’Empoli, colpo di fortuna di Cutrone che di testa sigla il definitivo 0-1. Forcing nel finale del Napoli, ma il risultato non cambia più. Il Napoli fermo a 36, l’Empoli a 26.