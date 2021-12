Napoli-Empoli, Zielinski lascia il campo per problemi respiratori

SportFair

Continua il programma della 17esima giornata del campionato di Serie A, partite interessanti alle 18: in particolar modo in campo il Napoli, chiamato ad approfittare del passo falso del Milan contro l’Udinese. La squadra di Luciano Spalletti è in campo contro l’Empoli.

Partita difficile per il Napoli con gli ospiti che si difendono molto bene e non rinunciano a giocare in contropiede. Al 22′ Zielinski è costretto a lasciare il campo, secondo quanto riportato in diretta da DAZN per difficoltà respiratorie. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’attaccante non è al meglio in quanto reduce da un infortunio.