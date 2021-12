Nandez nei guai, mandato di arresto: l’accusa dell’ex moglie è di violenza domestica

SportFair

Si chiude con un caso il 2021 del calciatore Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari si è confermato un ottimo giocatore, in grado di mettersi in evidenza in squadre con ambizioni più importanti del club sardo. Non è un mistero l’interesse di squadre di alta classifica in Serie A, in particolar modo l’Inter ha avviato una trattativa per portare l’uruguaiano a Milano, si tratta di una vecchio pupillo del club nerazzurro. Nel frattempo, in attesa di definire il futuro, arriva una brutta notizia che riguarda la sua vita privata.

Nandez sarebbe finito nel mirino della giustizia uruguaiana per violenze domestiche, psicologiche e patrimoniali. Secondo quanto riporta Telemundo, la polizia avrebbe fatto visita nella casa del calciatore del Cagliari a Punta del Este nel distretto di Maldonado. Le forza dell’ordine non avrebbero trovato il calciatore in casa, Nandez era partito per tornare a Cagliari con il suo aereo privato. Seconda le notizie dall’estero la denuncia sarebbe arrivata dall’ex moglie, su di lui ci sarebbe un mandato di arresto.