Nadal è pronto per il rientro: “seguo alla lettera i medici, vediamo come va questa prova ad Abu Dhabi”

E’ da agosto che Rafa Nadal non gioca un torneo e adesso, dopo un periodo complicato nel quale ha preferito allontanarsi dal campo da gioco per dedicarsi al suo stato fisico e recuperare per un futuro migliore, è pronto per tornare a giocare a tennis.

Nadal sarà in campo in un torneo di esibizione ad Abu Dhabi: “al momento sto seguendo alla lettera quello che mi dicono i medici. Non sapremo come sta il piede finché non aumenteremo i carichi di lavoro e ci metteremo alla prova ai massimi livelli. Le cose comunque stanno andando meglio di prima, altrimenti non giocherei ad Abu Dhabi… Vediamo come va questa prova e poi faremo le dovute valutazioni“, ha dichiarato il maiorchino.

Nadal ha poi parlato del futuro e delle possibilità che ha Djokovic di superare il numero di 20 vittorie Slam raggiunto dal maiorchino stesso e Federer, attualmente a pari merito: “inutile prenderci in giro, Nole è sicuramente il favorito per diventare il giocatore con più Slam. Federer è in un certo tipo di condizioni, io in altre… Djokovic, invece, sta giocando e pure bene. Questa è la realtà delle cose e non può essere ignorata: certo, nessuno può sapere cosa succederà fra qualche mese, ma al momento lui è il favorito. Ormai i vari Medvedev, Zverev e Tsitsipas sono il presente del tennis, non dobbiamo trattarli in eterno come se fossero soltanto il futuro del tennis“.