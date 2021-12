L’Australia si allontana? I dubbi di Nadal: “devo vedere come reagisce il mio fisico”

SportFair

Ritorno in campo soddisfacente ma non troppo, per Rafa Nadal, che ieri ha giocato al torneo di esibizione di Abu Dhabi contro Andy Murray, uscendo sconfitto. Il maiorchino ha perso anche oggi nella sfida per il terzo posto contro Shapovalov e a fine torneo ha stilato il suo bilancio dopo una lunga assenza dal campo.

“Sono contento di essere tornato in campo, finalmente. Non ho pensato troppo alla tattica, ho cercato di ritrovare le sensazioni del match e di giocare in modo competitivo. Quando sono fermo da troppo tempo mi accorgo che mi mancano gli automatismi, devo pensare di più a cosa fare, ma alla fine penso di aver fatto cose buone e sono felice di aver iniziato la strada verso il ritorno al mio livello migliore“, ha affermato Nadal, che non giocava da agosto.

“Ho bisogno di parlare col mio team ad essere completamente onesti, non posso garantire al 100% che ci sarò. L’idea è di andare lì e provare a dare il mio meglio in Australia: questo è l’obiettivo e questa è la mia idea. Dobbiamo vedere come reagisce il mio fisico dopo questi due giorni, poi sarà il momento di prendere decisioni. Vivo giorno per giorno in questo momento della mia carriera e dopo tutte le difficoltà che ho passato, ho bisogno di pensare molto bene a ogni passo da fare“, ha concluso il maiorchino parlando della sua partecipazione a Melbourne.