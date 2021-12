Causò la maxi caduta della prima tappa al Tour de France: la spettatrice se la cava con una multa

SportFair

Sono passati mesi dall’edizione 2021 del Tour de France ma è impossibile dimenticare la maxi caduta della prima tappa provocata da una tifosa che teneva uno striscione davanti alla telecamera e che si è avvicinata troppo alla strada, urtando così i ciclisti al loro passaggio, facendoli cadere. La donna era in un primo momento scappata, senza lasciare tracce, per poi presentarsi da sola ad una stazione della polizia per la troppa pressione mediatica a cui era stata sottoposta e adesso per lei arrivano splendide notizie: la spettatrice, che ha causato danni a diversi corridori, se la caverà con una multa di 1200 euro, più una cifra simbolica che dovrà pagare all’Unione dei ciclisti professionisti.

La donna, 31enne, ha ottenuto così una pena inferiore a quella richiesta dalla Procura durante il processo dello scorso ottobre, ovvero quattro mesi di reclusione.