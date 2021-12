Mourinho a Cristante: “vacci piano con gli arbitri, non sei Bonucci”, lo Special One scatena il caos

SportFair

La Roma è reduce dal successo in campionato contro lo Spezia, la sfida della 17esima giornata del massimo torneo italiano si è conclusa sul risultato di 2-0. Sono risultati decisivi due difensori, si tratta di Smalling e Ibanez che hanno realizzato un gol per tempo. I giallorossi sono in grado di tornare in corsa per le zone alte della classifica, la rosa è attrezzata ma avrà bisogno di qualche innesto come confermato dallo stesso Mourinho.

Lo Special One non le manda a dire e continua a far discutere. “Per quanti cartellini prendiamo sembriamo una squadra di assassini”, aveva detto l’allenatore della Roma al termine della partita contro lo Spezia. Nel mirino dell’allenatore sono finiti i troppi cartellini sventolati ai suoi calciatori, tutto è nato dall’episodio del doppio cartellino giallo. Poi Mourinho ha scatenato le discussioni con un riferimento sulla Juventus: “ho detto a Cristante di andarci piano con l’arbitro perché lui non è Bonucci o non è un giocatore che ha uno status che può permettersi certe cose con il direttore di gara”.