Tragedia nel mondo del rugby: morto a 32 anni Kawa Leauma, caduto dal terrazzo di un centro commerciale

Il 32enne ha perso la sua battaglia per la vita in ospedale ad Amsterdam dopo il suo ricovero sabato con gravi ferite alla testa a seguito del suo tuffo mentre tornava al suo hotel dopo una partita.

Il mondo del rugby piange la scomparsa di Kawa Leauma. Tutto il mondo della palla ovale è sconvolto dalla notizia data dalla Federazione spagnola: “siamo spiacenti di informarvi della morte durante la notte di Kawa Leauma che ha subito uno strano incidente dopo la partita della Spagna contro l’Olanda ad Amsterdam. Secondo la volontà della moglie, che in questo momento è in viaggio verso la capitale olandese, al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni e chiedere il massimo rispetto nei confronti di lei e della sua famiglia. Riposa in pace Kawa“.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che Leauma si trovasse in Olanda con la Nazionale spagnola di Rugby per una partita del Sei Nazioni B quando è caduto dalla terrazza di un centro commerciale. Il rugbista è stato immediatamente trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano gravi e avrebbe avuto bisogno di una nuova operazione.

E’ in corso un’indagine per capire la dinamica dell’incidente: secondo alcuni, Leauma che non aveva potuto giocare la partita con la sua squadra per motivi burocratici, aveva incontrato dei colleghi rugbisti olandesi conosciuti da giovane. Secondo alcune indiscrezioni spagnole potrebbe essere entrato in un’area in cui il pavimento avrebbe ceduto sotto di lui.

La moglie, che vive in Nuova Zelanda, è in viaggio per Amsterdam, così come la sorella, che vive negli Stati Uniti.