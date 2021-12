Lutto nel mondo dello spettacolo: trovato morto Paolo Calissano

SportFair

Il 2021 termina con una tremenda notizia: questa mattina è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana l’attore Paolo Calissano. Il 54enne, secondo le prime ipotesi, sarebbe morto per un mix di farmaci: nella sua abitazione, infatti, sono stati trovato medicinali e psicofarmaci che Calissano assumeva per curare la depressione.

Le autorità avrebbero ritrovato pillole sparse in cucina e in camera da letto e questo fa pensare ad un’overdose di farmaci, da valutare ancora se volontaria o fortuita.

Calissano, divenuto famoso in tv per delle fiction negli anni ’90-2000, ha avuto un passato burrascoso: fu arrestato e condannato a quattro anni con l’accusa di aver ceduto la droga ad una donna, Ana Lucia Bandiera, morta nell’appartamento dell’attore a causa di un’overdose di cocaina, nel 2005. Tre anni dopo Calissano fu coinvolto in un incidente stradale e tornò nel vortice della droga.