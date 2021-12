Il calcio piange Nicolò Buso, stroncato da un osteosarcoma: Venezia-Inter l’ultima partita sugli spalti

SportFair

E’ un giorno triste per il mondo del calcio: è morto l’ex calciatore Nicolò Buso, all’età di 32 anni per un osteosarcoma, un tumore maligno che colpisce le cellule ossee, lottava da tre anni. “Ha sempre affrontato la malattia con una dignità incredibile, non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere. Era in grado di conquistarti con uno sguardo”, ha detto il padre. E’ cresciuto nelle giovanili del Venezia, poi il ritorno a Spinea, dove con la prima squadra ha vinto il campionato di terza categoria.

Era un grande tifosi dell’Inter e, proprio in occasione della partita contro il Venezia, è riuscito a realizzare il suo sogno ed incontrare i calciatori. L’attaccante Okereke ha deciso di ricordarlo così: “per me la fortuna di fare il calciatore è anche la possibilità di regalare gioia agli altri con un piccolo gesto e poter conoscere persone speciali. Sono stato fortunato ad averti incontrato e voglio ricordarti così… con il sorriso sul viso. Fai buon viaggio Nicolò”.