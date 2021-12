E’ morto ‘The Undertaker’ Fred Sinistra, campione di kickboxing: era ricoverato per Covid-19 [FOTO]

SportFair

E’ morto Fred Sinistra a causa dei gravi problemi respiratori causati dal Covid, si tratta dell’ex campione del mondo e d’Europa di kickboxing, era conosciuto anche con il nome di The Undertaker, aveva 41 anni. Era stato costretto al ricovero nell’ospedale di Liegi dal suo allenatore Osman Yigin. Dopo pochi giorni, nonostante le gravi condizioni di salute, aveva firmato le dimissioni per tornare a casa. Nelle scorse settimane Fred Sinistra aveva pubblicato alcune foto dall’ospedale, mentre era attaccato a un respiratore, annunciando che i suoi polmoni erano compromessi.

“Adesso mi sto riprendendo tranquillamente a casa e sarò ancora più forte che mai, perché la morte stessa non mi ha voluto e la terra tremerà ancora sotto i miei piedi”, aveva scritto sui social. Sua moglie, nel messaggio di addio, continua ad affermare che il marito non sia morto di Covid. “Mio marito non è morto di Covid e non avrebbe mai accettato che quello che gli è successo fosse usato per diffondere paura e rivendicare la vaccinazione. Basta avere pazienza e risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità. Grazie per il supporto e i meravigliosi omaggi a mio marito. Un uomo generoso con un grande cuore che voleva aiutare gli altri a qualunque costo”.