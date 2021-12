Tragedia in Valfurva: è morto il fratello di Deborah Compagnoni, travolto da una valanga

SportFair

Arriva una tragica notizia dalla Zona Sobretta, in Valfurva: Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa italiana di sci Deborah, è stato travolto da una valanga.

Guida alpina 40enne, Jacopo si trovava a circa 2.850 metri di quota, insieme ad un secondo alpinista, sopravvissuto, quando è stato travolto da una valanga. Jacopo era anche maestro di sci, gestiva un hotel con la famiglia ed era il più piccolo dei tre fratelli Compagnoni.

Il fratello dell’ex sciatrice è stato soccorso con un elicottero dopo l’incidente e trasportato in ospedale di Sondalo, dove è arrivato già in gravissime condizioni. Per lui non c’è stato nulla da fare: i medici hanno provato a rianimarlo ma è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale.