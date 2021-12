Il mondo della NFL a lutto: è morto la leggenda John Madden

SportFair

Lutto nel mondo della NFL, che piange la scomparsa di John Madden, allenatore della Hall of Fame, diventato famosissimo per le sue chiamate esuberanti, combinate a spiegazioni semplici, che hanno dato materiale per una colonna sonora settimanale alle partite della NFL per tre decenni.

John Madden aveva 85anni ed è stata la Lega ad annunciare la sua morte, inaspettata, senza però specificarne la causa.

Madden è diventato famoso come allenatore degli Oakland Raiders, arrivando a sette partite per il titolo AFC e vincendo il Super Bowl dopo la stagione 1976. Ha stabilito un record di 103-32-7 nella stagione regolare e la sua percentuale di vittorie di 0,759 è la migliore tra gli allenatori della NFL con più di 100 partite. Madden è diventato però famoso per il lavoro fatto dopo il suo ritiro prematuro da allenatore a 42 anni: ha educato una nazione all’uso del telestrator nelle trasmissioni, intrattenendo milioni di persone con le sue “Boom!” e “Cazzo!” durante le partite, diventando il volto di “Madden NFL Football”, uno dei videogame sportivi di maggior successo di sempre, oltre ad essere anche autore di best-seller.

E’ stato poi un famosissimo commentatore e analista sportivo televisivo, tanto da vincere addirittura 16 Emmy Awards.