Tragico incidente stradale, muore a soli 18 anni Elly Mattiuzzo, promessa del pattinaggio

Arriva da San Marino una tragica notizia: un incidente stradale lungo la Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione Castello di Murata, si portato via due giovanissimi, di appena 18 anni. Elly e Daniele, una coppia di fidanzati, sono morti a causa di uno schianto con la loro 500: i ragazzi hanno perso il controllo della loro macchina e hanno invaso la corsia opposta, finendo contro una Volkswagen, il cui conducente è rimasto ferito, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Elly Mattiuzzo, appena 18enne, era una promessa di pattinaggio su ghiaccio. Nata a Milano dove aveva frequentato le scuole, poi si è trasferita col padre a San Marino, dove frequentava il liceo artistico di Riccione. A Milano si era appassionata al pattinaggio artistico: aveva gareggiato per le Hot Shivers e, due anni fa, ai Mondiali Junior in Svizzera.

Per i due fidanzati non c’è stato nulla da fare: la 500 si è accartocciata e i due sono morti sul colpo.