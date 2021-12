Moratti: “peccato che l’Inter non possa pescare la Juve, sarebbe l’avversaria più facile”

SportFair

Sono dichiarazioni destinate a scatenare il caos. In attesa dei sorteggi di Champions League, previsti per la giornata di lunedì, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha fatto molto discutere con dichiarazioni contro la Juventus. Sono rimaste in corsa solo due squadre italiane in Champions League, si tratta proprio di Juventus e Inter: i bianconeri come primi in classifica, i nerazzurri al secondo posto. L’ex numero uno ha parlato a margine dell’evento commemorativo per il centenario dalla nascita di Peppino Prisco, storico vicepresidente dell’Inter.

“Sarebbe difficile individuare un’avversaria più abbordabile, forse sbilanciandomi potrei dire Ajax, o Lille. Peccato che il sorteggio non preveda la possibilità di incontrare la Juve: forse sarebbe stata l’avversaria più facile”.