Morata-Barcellona, c’è l’accordo! Via anche Kulusevski (scambio con il Tottenham), tutti i nomi per l’attaccante della Juventus

SportFair

Il 2021 si chiude con il botto di… calciomercato. L’inizio di stagione della Juventus è stato deludente, almeno in campionato. In Champions League il rendimento è stato all’altezza, i bianconeri hanno chiuso il girone al primo posto e l’obiettivo è quello di raggiungere almeno i quarti di finale. In Serie A la squadra è in risalita dopo un avvio veramente da dimenticare, sono stati conquistati una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di avvicinarsi tanto al quarto posto. La prima metà di stagione ha fatto emergere anche qualche lacuna nella rosa costruita dalla dirigenza, in particolar modo nel ruolo di centrocampo. Le manovre di mercato, invece, si registrano principalmente in attacco. La notizia dell’ultim’ora riguarda la probabile partenza di Alvaro Morata, lo spagnolo ha già raggiunto l’accordo con il Barcellona. La Juventus è pronta al via libera, ma prima dovrà trovare un sostituto. In uscita anche Kulusevski, si lavora allo scambio con il Tottenham, ai bianconeri potrebbe finire Lo Celso.

I nomi in attacco

DEPAY – E’ stato offerto dal Barcellona proprio nella trattativa per Alvaro Morata. Si tratta di un calciatore di assoluto livello, ma la risposta di Allegri è stata ‘fredda’. Per caratteristiche non è il nome in pole nelle gerarchie del tecnico livornese.

ICARDI – E’ per distacco il preferito di Massimiliano Allegri. L’argentino non è sicuramente incedibile per il Psg, il problema principale al trasferimento sono le condizioni del club francese che pretende l’obbligo di riscatto. L’ex Inter dovrà sacrificarsi anche sul fronte ingaggio per raggiungere l’intesa con i bianconeri. E’ un’operazione difficile a gennaio, ma non completamente da escludere.

DEMBELE – E’ un nome da tenere sicuramente in considerazione. Si parla addirittura di un accordo già raggiunto. Il calciatore del Barcellona è in scadenza di contratto e il suo trasferimento potrebbe essere anticipato a gennaio. Non entusiasma la piazza, ma è un nome comunque importante.

SCAMACCA – E’ testa a testa con l’Inter per il calciatore del Sassuolo. Il rapporto con la società neroverde potrebbe favorire la trattativa, sul calciatore è forte anche l’interesse dei nerazzurri. Le parti sono in continuo contatto.

CAVANI – E’ un vecchio pallino della Juventus, un calciatore che non ha bisogno di presentazione. Nel Manchester United non è un punto di riferimento e potrebbe anche cambiare maglia. Il club bianconero sta valutando la situazione soprattutto dal punto di vista economico.

VLAHOVIC – E’ la trattativa più difficile per le richieste della Fiorentina. La fumata bianca è, al momento, quasi impossibile considerando anche la concorrenza delle altre squadre.

ORIGI – E’ l’ultimo nome a sorpresa finito nel mirino della Juventus. Nel Liverpool non riesce a trovare grande continuità, ma quando chiamato in causa risponde con ottime prestazioni e gol. E’ l’outsider per l’attacco della Juventus.

AUBAMEYANG E LACAZETTE – Sono altri due nomi circolati per l’attaccante della Juventus, i contatti non sono stati approfonditi.

MILIK – L’ex Napoli potrebbe tornare in Italia. Per caratteristiche non è il preferito del tecnico Allegri, dubbi anche sulla condizione fisica.