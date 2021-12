L’Italia fa ancora la voce grossa ai Mondiali di nuovo in vasca corta: Rivolta incontenibile, bronzo nella 4×50 stile libero

SportFair

Ancora soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di nuoto vasca corta ad Abu Dhabi. Il pomeriggio è iniziato con una grande gioia. Gli azzurri hanno conquistato il bronzo nella 4×50 stile libero. Russia e Stati Uniti oro con 1’30”51, bronzo per gli azzurri con 1’30”78. Un po’ sotto le attese Mora, molto bene Martinenghi, benissimo Rivolta e Zazzeri. Russia e Usa hanno fatto un altro sport.

Si conferma in grandissima forma Matteo Rivolta: è bronzo nella finale nei 50 metri farfalla. Oro per il brasiliano Nicholas Santos in 21”93, argento per Dylan Carter di Trinidad e Tobago in 21”98, terzo posto per l’azzurro Rivolta.

Niente da fare per Alberto Razzetti, l’ultimo italiano in gara nella giornata di oggi. Nei 400 misti non è andato oltre il quarto posto ma ha realizzato il record italiano. Il giapponese Seto vince in 3’56”26, secondo in rimonta il russo Borodin, terzo lo statunitense Foster in 3’57”99.