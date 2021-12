Michela Moioli torna al successo: splendida vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Cervinia

SportFair

Torna al successo Michela Moioli nella Coppa del mondo di snowboardcross femminile. La campionessa olimpica in carica ha conquistato la prima vittoria stagionale individuale – diciassettesima in carriera, considerando anche il successo nella prova a squadre di Montafon – sulle nevi italiane di Cervinia, dove ha preceduto nella finale a quattro la statunitense Faye Gulini, l’australiana Belle Brockhoff e l’altra americana Lindsey Jacobellis. Dodicesima e fuori nei quarti di finale Caterina Carpano, così come Francesca Gallina quindicesima. La classifica di coppa dopo tre prove vede al comando Banks con 209 davanti a Moioli con 186 e Brockhoff con 180.

“Mi sono liberata di un grande peso perchè avevo molta pressione sulle spalle per il fatto di correre in casa e perchè le prime gare non erano andate benissimo – ha spiegato alla fine la campionessa olimpica -. Dedico la vittoria alla mia famiglia che è venuta qui a tifarmi, ho gareggiato per loro e per tutta la squadra. Sapevo che avrei potuto ottenere un buon risultato, così ho dato il massimo. La big final è stata una battaglia sportiva, ma io sono una combattente e sono molto felice, avevo veramente bisogno di questa vittoria”.

In campo maschile ad imporsi è stato l’austriaco Jakob Dusek sul canadese Eliot Grondin e lo spagnolo Lucas Eguibar. Migliore degli italiani Tommaso Leoni, arrivato in nona posizione, mentre più attardati gli altri azzurri con Lorenzo Sommariva 13esimo, Michele Godino 15esimo, Filippo Ferrari 16esimo, Matteo Menconi 18esimo.