La FIA ha un nuovo presidente: eletto Mohammed Ben Sulayem

SportFair

La FIA ha un nuovo presidente: dopo le dimissioni di Jean Todt è stato eletto il nuovo numero 1 della Federazione. E’ l’ex campione di rally Mohammed Ben Sulayem a prendere le redini della FIA.

Ben Sulayem è un 14 volte FIA ​​Middle East Rally Champion, avendo gareggiato dal 1983 al 2002, e ha ricoperto numerosi ruoli nella FIA. Ora ricoprirà un mandato di quattro anni a capo dell’organo di governo della Formula 1.

Il candidato degli Emirati Arabi Uniti è stato Vice President for Sport e Membro del World Motor Sport Council (2008-2013, rieletto nel 2017); fondatore della regione FIA ​​ACTAC (che comprende i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa); Vicepresidente per la mobilità automobilistica e il turismo (2013-2017); e membro del comitato direttivo del Fondo per l’innovazione.

“Sono molto onorato di essere stato eletto presidente della FIA alla conclusione dell’Assemblea generale annuale a Parigi oggi. Ringrazio tutti i Club membri per la stima e la fiducia. Mi congratulo con Graham per la sua campagna e il suo impegno con la Federazione. Mi impegno a portare avanti l’importante lavoro e a fare in modo che il motorsport e la mobilità facciano ulteriori passi avanti“, ha affermato.

È stato sfidato da Stoker, ex steward di F1 e FIA, titolare di una super licenza e vicepresidente della FIA per lo sport dal 2009 – avendo ricoperto anche numerosi altri ruoli. Ben Sulayem ha ricevuto il 61,62% dei voti dai club membri della FIA contro il 36,62% di Stoker, con l’1,76% di astensione.

“Desidero esprimere a Jean Todt la mia infinita gratitudine a nome della FIA e dei suoi membri per tutto ciò che è stato realizzato negli ultimi 12 anni“, ha aggiunto Ben Sulayem.

Todt ha lasciato il suo incarico dopo tre mandati come presidente della FIA, essendo stato eletto nel 2009. “Un capitolo è giunto alla fine. Possiamo essere collettivamente soddisfatti dei nostri risultati negli sport motoristici e nella mobilità sicura e sostenibile negli ultimi 12 anni. Vorrei ringraziare calorosamente il mio team, la nostra amministrazione e tutti i nostri club membri per il loro costante impegno, entusiasmo e resilienza. Mi congratulo con Mohammed per la sua elezione a presidente della FIA e auguro a lui, alla sua squadra e alla Federazione i migliori successi per gli anni a venire“, ha dichiarato Todt.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha commentato: “Voglio congratularmi personalmente con Mohammed Ben Sulayem per la sua elezione a Presidente della FIA. La Formula 1 e la FIA sono sempre state determinate a garantire il successo a lungo termine del nostro sport e so che continuerà sotto la sua nuova guida. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nuovo presidente e la sua squadra poiché dobbiamo mantenere lo slancio e concentrarci sui grandi problemi che lo sport deve affrontare. Voglio anche applaudire Graham Stoker, il cui impegno nel motorsport è sempre stato molto forte e sono sicuro che continuerà a lavorare instancabilmente a sostegno del futuro e della crescita del nostro sport. Voglio anche rendere un tributo personale a Jean Todt per l’incredibile lavoro che ha svolto negli ultimi 12 anni nel guidare il nostro sport e la più ampia comunità del motorsport e gli enormi sforzi che ha compiuto nei settori della sicurezza e della sostenibilità che hanno avuto un impatto incommensurabile sullo sport e sulla vita delle persone in tutto il mondo. Ci mancherà e gli auguro il meglio per il suo futuro e per il prossimo capitolo della sua incredibile carriera“.