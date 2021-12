Milan-Napoli, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

La 18esima giornata del campionato di Serie A si conclude con il botto, in campo il big match tra Milan e Napoli in una partita che non ha bisogno di presentazioni. I rossoneri sono reduci dal pareggio sul campo dell’Udinese, l’intenzione è quella di riprendere la corsa al primo posto e rispondere all’Inter. Ancora emergenza per Luciano Spalletti, gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive. Stefano Pioli si affida ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic, alla spalle Messias, Diaz, Saelemaekers. Il tecnico Spalletti risponde con Politano, Zielinski, Elmas e Mertens. Assenze pesantissime di Koulibaly, Insigne, Lobotka, Osimhen e Fabian Ruiz.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Tourè, Florenzi, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Maldini, Castillejo, Giroud. Indisponibili: Kjaer, Plizzari, Calabria, Rebic, Leão, Pellegri. Squalificati: -.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Koulibaly, Insigne, Lobotka, Osimhen, Fabian Ruiz. Squalificati: -.

Milan-Napoli, data e canale tv

Il match della 18ª giornata di Serie A fra Milan e Napoli sarà trasmesso domenica 19 dicembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).