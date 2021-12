Milan-Napoli, gol annullato a Kessie per fuorigioco di Giroud: proteste dei rossoneri [VIDEO]

SportFair

Emozioni nell’ultimo match della 18esima giornata del campionato di Serie A, la sfida per le zone altissime della classifica tra Milan e Napoli si è conclusa sul risultato di 0-1. La squadra di Luciano Spalletti vola al secondo posto e raggiunge proprio i rossoneri. Il gol decisivo è stato realizzato dopo pochi minuti con un colpo di testa di Elmas su assist di Zielinski.

Nel complesso il Napoli ha meritato i tre punti, il Milan non è riuscito ad incidere. La squadra di Stefano Pioli ha fatto emergere qualche problema di troppo in fase impostazione e di finalizzazione. Nel finale grandi proteste dei rossoneri per il gol annullato a Kessie. L’arbitro Massa viene chiamato al Var per rivedere la posizione di Giroud che avrebbe influito sulla giocata di Juan Jesus. L’arbitro, dopo aver rivisto le immagini, ha annullato il gol tra le proteste dei rossoneri.