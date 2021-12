Milan-Napoli 0-1, le pagelle di SportFair: Elmas è il nuovo bomber, Juan Jesus come Koulibaly

SportFair

Il Napoli si riscatta e torna a conquistare un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive. Prestazione sottotono del Milan, il club rossonero paga le assenze e ha fatto emergere qualche problema di troppo in fase di impostazione. La squadra di Luciano Spalletti ha giocato principalmente in contropiede e il gol in avvio ha permesso di gestire al meglio la partita. Tantissime assenze per gli azzurri, Juan Jesus è stato in grado di sostituire al meglio Koulibaly. Meno bene Petagna al posto di Osimhen. La partita si sblocca dopo 5 minuti, calcio d’angolo perfetto di Zielinski e di testa Elmas porta in vantaggio il Napoli. I padroni di casa ci provano, ma non si registrano grosse occasioni da gol. Il Napoli può raddoppiare, ma Petagna non è lucido. Finisce 0-1, nel recupero gol annullato a Kessie per fuorigioco. La compagine di Spalletti raggiunge proprio quella di Pioli al secondo posto con 39 punti.

Milan-Napoli, le pagelle di SportFair

Milan (4-2-3-1):

Maignan voto 6: non sembra responsabile in occasione del gol di Elmas. Tra i pali è il solito ‘felino’.

Florenzi voto 6.5: si fa vedere in entrambe la fasi del gioco, ci prova anche con un tiro dalla distanza. Esperienza.

Tomori voto 6.5: protegge la porta da vero eroe. E’ anche macchinoso, ma recupera con grande qualità.

Romagnoli voto 6: forma una buona coppia con Tomori ed è un sostituto all’altezza di Kjaer. Non è una riserva.

Ballo-Toure voto 5.5: buon intervento difensivo dopo pochi minuti, poi dimostra qualche limite di troppo. Il Ballo dei debuttanti.

Tonali voto 5: il suo piede è caldo, oggi si adegua alle temperature gelide.

Kessie voto 6: tanta quantità, oggi meno qualità. Non riesce a fornire il passaggio decisivo.

Messias voto 5.5: non riesce più ad essere decisivo, il tiro a giro finisce sul fondo.

Brahim voto 5: o gioca bene e o gioca male. Oggi male.

Krunic voto 5.5: un po’ di movimento in più di Diaz, ma come qualità non ci siamo.

Ibrahimovic voto 5.5: il suo lo fa sempre, ma non viene molto aiutato dai compagni. Non è lucido sottoporta.

(dal 63′ Saelemaekers 6)

(dal 63′ Giroud 6)

(dal 78′ Bennacer s.v.)

(dal 78′ Castillejo s.v.)

(dall’86’ Kalulu s.v.)

Napoli (4-3-3):

Ospina voto 6.5: vola nel secondo tempo e mette lo zampino sul risultato.

Malcuit voto 6: si fa trovare pronto e risponde con una prestazione anche di coraggio.

Juan Jesus voto 7: il nuovo Koulibaly, oggi non fa rimpiangere il compagno di reparto.

Rrahmani voto 6.5: non è più una sorpresa, chiude i tentativi degli attaccanti del Milan. Chiude su Ibra.

Di Lorenzo voto 5.5: gioca bloccato in difesa, il giallo nel primo tempo lo condiziona.

Demme voto 5.5: viene sostituito al 54′, è stata una sostituzione soprattutto dal punto di vista tattico.

Anguissa voto 5: prestazione non da lui, sbaglia troppi passaggi e fa infuriare Spalletti. Svirgola un pallone pericoloso.

Zielinski voto 7: è il centrocampista più forte, pennella per il colpo di testa di Elmas.

Elmas voto 7.5: è l’uomo in più del Napoli, anche dal punto di vista realizzativo. Sblocca con un colpo di testa. Nuovo bomber.

Lozano voto 6: meglio nel primo tempo, è protagonista di giocate di alto livello.

Petagna voto 5.5: è sul suo piede l’occasione del raddoppio, ma è troppo macchinoso.

(dal 54′ lobotka 6.5)

(dal 77′ Ounas s.v.)

(dal 77′ Politano s.v.)

(dal 78′ Mertens s.v.)

(dall’96’ Ghoulam s.v.)