Milan, Pioli: “non siamo ancora pronti per vincere la Champions, San Siro non è un terreno adatto”

C’è delusione in casa Milan per l’eliminazione dalla Champions League ed il mancato accesso in Europa League. I rossoneri sono usciti sconfitti da San Siro nell’ultimo match contro il Liverpool, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Al termine della partita sono arrivate le dichiarazioni di Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport non ha nascosto la delusione.

“Ci portiamo a casa la consapevolezza che in Europa il livello è alto. Sapevamo delle difficoltà e credo che purtroppo stasera non abbiamo dato grande ritmo: tecnicamente non è stata la nostra miglior partita e a questi livelli si pagano certi errori. Qualche rimpianto c’è perché meritavamo qualcosina in più, soprattutto in casa con Atletico Madrid e Porto, ma queste difficoltà si possono incontrare nel percorso e ci sta. Ora sappiamo come si lavora in Europa e che avversari ci sono, quali qualità pretendono certe partite. Impareremo per crescere”.

“Nel primo gol è difficile essere piazzati meglio in una situazione del genere, dovevamo essere più pronti a spazzare sulla respinta del portiere. Nei due gol però sono stati più i nostri errori che la loro qualità e questa è la Champions. Poi, credetemi, San Siro al momento non è un terreno adatto. Ne abbiamo parlato con Klopp e mi ha detto che Anfield è un’altra cosa… Certo, non voglio cercare scuse. Non siamo ancora pronti per vincere la Champions League, lo stesso Klopp ci ha messo qualche anno prima. I nostri tifosi sono stati fantastici, cercheremo di fare meglio e crescere tutti insieme”.