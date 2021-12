E’ un Milan da primato, tre punti in onore di Kjaer: la Salernitana è sempre più in difficoltà

SportFair

E’ un Milan da… primato. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Stefano Pioli che, in attesa della partita del Napoli contro la fortissima Atalanta, si porta in testa alla classifica del campionato di Serie A. I rossoneri si sono confermati dopo il colpo in trasferta contro il Genoa, la partita contro la Salernitana non è stata mai in discussione. Turnover per Stefano Pioli in vista della decisiva partita della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool, il Milan è ancora in corsa per gli ottavi di finale, ma dovrà conquistare i tre punti contro i Reds.

Pioli schiera Pellegri dal primo minuto (l’ex Genoa è stato costretto al cambio dopo pochi minuti a causa di un infortunio), in panchina Ibrahimovic e Messias. La partita è in archivio già dopo 18 minuti con i gol di Kessie e Saelemaekers. La Salernitana non ha la forza di reagire, la situazione di classifica è sempre più preoccupante ma la zona salvezza non è ancora molto distante. Nel finale il Milan controlla il risultato e non rischia più. Finisce 2-0, il Milan si porta al primo posto con 38 punti, la Salernitana ferma a 8. Vittoria dedicata al difensore Kjaer, reduce da un bruttissimo infortunio e costretto a fermarsi fino al termine della stagione.