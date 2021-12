Migliorano le condizioni di Johnny Carera, ha chiamato Nibali: “ogni respiro è una sofferenza, ma è lucido”

“Ogni respiro è una sofferenza, però Johnny è lucido, la voce si sta riprendendo pian piano e mi ha anche chiesto qualcosa del lavoro…. Dell’incidente non ricorda nulla. Quando è uscito dal coma, non sapeva perché si trovava in ospedale e che cosa fosse successo. Prima di Nibali ha chiamato Alessandro Covi, che è stato l’ultimo corridore visto: Johnny non ha la percezione di quanti giorni sia stato in coma, e Covi l’aveva visto la sera dell’incidente”, ha concluso.