Il sogno si realizza: “Mick Schumacher in Ferrari dal 2022 come pilota di riserva”, l’annuncio di Binotto

Mick Schumacher, figlio di Michael, potrebbe indossare la tuta rossa nella prossima stagione: è un sogno destinato a realizzarsi con l’obiettivo di raggiungere i livelli del padre. Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher saranno i piloti di riserva per la Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1, l’inizio è previsto nel mese di marzo. L’annuncio è arrivato direttamente durante una conferenza stampa del team principal Mattia Binotto. Mick continuerà a gareggiare con la Haas.

Soddisfatto il team principal del Cavallino, Mattia Binotto: “non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari. Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”.

Un commento sulla stagione che si è da poco conclusa: “ha fatto bene, non solo nella consistenza ma anche nella velocità“. Mick Schumacher assumerà il ruolo di riserva e potrà sostituire un ‘titolare’ in caso di infortunio per 11 dei 23 Gran Premi in programma.