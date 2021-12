Mercedes imbufalita, presentato un doppio ricorso: a rischio il titolo Mondiale di Verstappen?

SportFair

E’ stato un finale folle, incredibile e pazzesco! Max Verstappen ha ottenuto la vittoria del Gp di Abu Dhabi dopo un finale mozzafiato, prendendosi così anche il suo primo titolo Mondiale, battendo Hamilton.

Verstappen ha vinto superando Hamilton all’ultimo giro, dopo diversi giri dietro alla safety car, andando così a prendersi la vittoria. La Mercedes, però, non ci sta! Nonostante Hamilton si sia congratulato col suo diretto rivale, il team ha lavorato sodo dopo la gara per raccogliere i dati necessari per presentare ricorso.

Sono due i reclami presentati dalla Mercedes: il team di Brackley parla di presunta violazione dell’articolo 48.8 del regolamento FIA e non accetta la graduatoria stabilita al termine del concorso, presunta violazione articolo 48.12 del regolamento FIA.

Sembra dunque che la Mercedes si stia aggrappando alle onde fatte da Verstappen prima del via dell’ultimo giro e al fatto che abbia messo il muso davanti a Hamilton quando in regime di safety car è vietato superare e poi anche ad una partenza non regolare per via delle macchine non sdoppiate.