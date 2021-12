Max Verstappen vince il Mondiale di F1! Finale Thriller ad Abu Dhabi: la Safety Car beffa Hamilton all’ultimo giro

SportFair

Il Gran Premio di Abu Dhabi non ha tradito le aspettative! La grande sfida finale, col duello tra Verstappen e Hamilton per decidere il campione del mondo 2021 di Formula 1 è stato uno spettacolo!

La sfida è partita subito con un colpo di scena, Hamilton ha sorpreso tutti con una partenza super, costringendo il suo diretto rivale a rimediare e si è immediatamente registrato un episodio che ha fatto discutere e farà discutere ancora a lungo.

Hamilton e Verstappen si sono sfiorati ed il britannico della Mercedes ha ‘tagliato’ la curva, restando leader della corsa. La Red Bull, così come tanti altri, ha preteso che Hamilton restituisse la posizione a Verstappen, ma il britannico ha solo rallentato un po’ e i Commissari hanno deciso che non era necessaria alcuna investigazione.

Da quel momento in poi, dunque, Verstappen ha dovuto inseguire il suo diretto rivale e, dopo essere tornato ai box per sostituire le gomme, ha approfittato dell’ottimo lavoro di squadra di Sergio Perez, che ha rallentato Hamilton, per tornare vicino al pilota Mercedes.

Lewis Hamilton ha gestito egregiamente il resto della sua gara nonostante ild egrado delle gomme, ma al 53° giro un clamoroso colpo di scena ha lasciato tutti senza parole: Latifi è finito contro le barriere ed è stata necessaria la Safety Car. Verstappen ha ne ha approfittato per sostituire le gomme, mentre Hamilton non è entrato ai box.

I piloti, dunque, sono tornati in pista seguendo la safety car, in attesa della rimozione della vettura e dei detriti, per poter terminare il Gp gareggiando e non in regime di Safety Car.

E così, i piloti hanno potuto disputare un solo, ultimo giro. Un giro per decidere tutto: Hamilton vs Verstappen, dopo 57 giri il Mondiale si è deciso all’ultimo giro, che ha premiato l’olandese della Red Bull.

Verstappen, infatti, è riuscito a superare Lewis Hamilton e a mantenere la posizione fino al traguardo. L’olandese della Red Bull è il nuovo campione del mondo! Verstappen batte Hamilton e conquista così il suo primo titolo iridato. Lewis Hamilton resta dunque il pilota con più titoli, ma a pari merito con Michael Schumacher, senza riuscire a diventare il migliore di sempre e a conquistare il suo 8° titolo mondiale.

Applausi per Carlos Sainz, che ha portato sul podio la Ferrari, col suo terzo posto al Gp di Abu Dhabi. Kimi Raikkonen, invece, è stato premiato pilota del giorno, nonostante sia stato costretto al ritiro alla sua ultima gara in carriera.