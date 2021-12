Max Max Max super Max Max, la canzone di Verstappen: ritmo techno e campionamenti direttamente dalla pista![VIDEO]

SportFair

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1. L’olandese ha vinto all’ultimo giro, dopo l’ingresso della safety car in pista per un incidente di Latifi, grazie ad un sorpasso su Lewis Hamilton, a seguito del quale è andato dritto verso il traguardo di Yas Marina, per una storica vittoria.

Il pilota Red Bull è il primo olandese a vincere un Mondiale di F1 e in tv in sottofondo ai suoi festeggiamenti si sente una simpatica canzone “Max, super Max”.

Non abbiamo resistito e siamo andati alla ricerca di questo brano dedicato al pilota olandese. Una canzone che entra subito in testa e che impossibile da dimenticare, nonostante l’olandese non comprensibile per tutti.

Il brano è dei Pitstop Boys.

La traduzione del testo

Max, Max, Max, super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max Max

Trofa:

Non salto una gara, scusate per i miei soldi, vedo tutti i migliori momenti di Max. Lui è il re di Barcellona, vince tutte le gare da Spa a Monza. L’odore della gomma e dell’asfalto bruciato, ho festeggiato per ogni battaglia di Max, i suoi sorpassi sono superiori, è un’incredibile meraviglia del mondo. Non un normale pilota di F1, lui è un eroe, ritmo massimo, è straordinario, fenomenale, lui è in cima, Max è il numero 1.

Rit.

Max, Max, Max, super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max Max

Strofa

Per anni ti siedi e aspetti un successo non appena vedi Max gareggiare dici “Sì”, è impossibile da superare e non concede regali. E’ un corridore puro. E’ il nuovo capo, Max, Max è il nuovo capo. Festeggeremo tutti, Super Max Super Max siamo molto orgogliosi. Non un normale pilota di F1, lui è un eroe, ritmo massimo, è straordinario, fenomenale, lui è in cima, Max è il numero 1.

Rit.

Max, Max, Max, super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max, Max

Super super Max Max Max

Super Max Max