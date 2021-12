Mauro Icardi e Wanda Nara hot: sui social una foto davvero bollente

SportFair

Wanda Nara è volata in Argentina diversi giorni fa ormai per presentare la sua linea di cosmetici. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi si sta godendo un po’ di relax, tra feste di compleanno e bagni in piscina, in costume.

Intanto il calciatore del PSG continua ad allenarsi con la sua squadra in attesa della pausa natalizia per poter raggiungere la sua dolce metà e trascorrere un sereno Natale dopo un periodo complicato e burrascoso. Icardi, per provare a recuperare il rapporto con la moglie ha pubblicato tantissimi post sui social e, adesso che la crisi è solo un vecchio ricordo non ha perso questa abitudine.

Ieri sera, il calciatore argentino ha pubblicato uno scatto che lascia poco all’immaginazione: una foto davvero bollente accompagnato dalla didascalia “LOVE”. Non è mancato il commento di Wanda Nara, che ha risposto con l’emoticon del fuoco.