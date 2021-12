Mauro Icardi e Wanda Nara assenti dalla festa per Messi per motivi di gelosia e dall’Argentina assicurano: “non riesce più a fidarsi di lui”

SportFair

La telenovela Icardi-Wanda Nara è stata seguitissima in tutto il mondo. Adesso i due sembrano aver ritrovato la loro serenità e di aver fatto pace una volta per tutte dopo il presunto tradimento del calciatore del PSG con l’attrice argentina Eugenia Suarez detta la China.

Nonostante la pace, però, c’è qualcosa che ancora non è stato del tutto riparato e sembra che la showgirl argentina, moglie e agente di Icardi, non si fidi completamente di lui. In Argentina, infatti, non si sono lasciati sfuggire alcuni segnali lanciati da Wanda Nara nella sua intervista a Susana Gimenez col linguaggio del corpo: “quando parla, Wanda smette di guardarlo proprio nel momento cruciale e si concentra sui drink… A Wanda non interessa quello che dice Mauro perché sa già cosa dirà. Non si fida di Mauro. Quando arriva e la bacia, lei non lo tocca nemmeno, e anche quando lui dice che le cose sono passate, in quel momento, Wanda si tocca il collo e si protegge. Questo è un gesto di sfiducia. Quando non ci fidiamo di quello che ci dice una persona davanti a noi, di solito ci tocchiamo il collo, in segno di sfiducia perché ci sentiamo vulnerabili”, ha affermato un esperto del linguaggio del corpo. Anche Mauro Icardi è stato analizzato: “quando Mauro si siede, in dieci secondi si sistema sulla sedia cinque volte. Un’instabilità, una paura… Mauro Icardi aveva il terrore di essere lì”.

Ma non finisce qui! Sulla coppia arrivano nuovi importanti dettagli. Mauro Icardi e Wanda Nara non sono stati presenti alla festa in onore di Leo Messi, vincitore del settimo pallone d’oro. Perchè? “Il motivo riguarda i due giocatori che hanno organizzato la festa. Uno è Ángel Di María, e l’altro è Leandro Paredes e Paredes ha un problema personale con Wanda Nara. Paredes e Wanda hanno avuto un cortocircuito, non ne parlerò…“, ha affermato la giornalista Pia Shaw nel programma argentino LAM.

Secondo alcune indiscrezioni questi problemi sono legati ad un episodio avvenuto in estate, quando i giocatori del PSG hanno trascorso una giornata in piscina con le famiglie e Paredes avrebbe prima abbracciato e poi gettato in piscina Wanda Nara. Gesto che non è piaciuto a Mauro Icardi.