Maurizio Zamparini operato d’urgenza: l’ex presidente del Palermo è in terapia intensiva

Sono ore di grande preoccupazione per le condizioni di Maurizio Zamparini. L’ex presidente del Palermo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Udine e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa e si trova in terapia intensiva.

La causa non è il Covid, ma un attacco di peritonite. Pochi mesi fa aveva vissuto un grave lutto: la morte del figlio Armando di 23 anni che era stato trovato morto in un appartamento. Secondo Stadionews è probabile che il problema sia da mettere in relazione con la morte del figlio, è probabile che l’assunzione di farmaci abbia contribuito a provocare questo attacco.