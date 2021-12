Matteo Giunta e l’addio di Federica Pellegrini: sui social un messaggio speciale [FOTO]

SportFair

E’ terminata la carriera di Federica Pellegrini! La Divina ha detto addio in grande stile qualche giorno fa, disputando la sua ultima gara agli Assoluti Invernali di nuoto in vasca corta, vincendo i suoi ultimi 200 stile libero.

Una grande festa a Riccione per la campionessa azzurra, che adesso si godrà la sua vita privata, dedicandosi ai suoi amatissimi cani, ai preparativi per le nozze e ai tanti impegni di lavoro. Perchè sì, Federica Pellegrini ha smesso di gareggiare, ma si farà vedere ancora spesso, soprattutto in tv.

Intanto sui social piovono messaggi speciali per la Divina e oggi è arrivato anche quello del suo allenatore e futuro marito. Matteo Giunta, come sempre, è stato di poche parole, ma incisivo e diretto. “Quanto c***o mi mancherà tutto questo!!!”, ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae durante un allenamento proprio con Federica Pellegrini.

La nuotatrice ha apprezzato e condiviso il post nelle sue Storie Instagram.