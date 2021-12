Aritmie e tachicardie frequenti, Martina Fidanza operata al cuore: “felicissima di dire che l’operazione è andata bene”

SportFair

“Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene😍 Ringrazio il dottor Roberto Corsetti e al prof. Antonio Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!🍀“, con queste parole ed una foto scattata dal suo letto d’ospedale, Martina Fidanza rassicura tutti sui social dopo un delicato intervento al cuore.



“Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo! L’operazione l’ho fatta per via di alcune tachicardie/aritmie che avevo e si ripetevano con una certa frequenza sia in allenamento che in competizione. I medici hanno fatto un’ablazione ad una parte del cuore e mi hanno inserito un loop recorder nel petto per registrare e monitorare il problema che dovrebbe essersi risolto con questa operazione”, ha aggiunto poi la 22enne bergamasca in una Storia Instagram.

Reginetta iridata nello scratch e argento nell’inseguimento a squadre ai recenti Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix, Martina Fidanza è stata sottoposta ad un’ablazione all’atrio destro del cuore, per dei problemi cardiaci riscontrati negli ultimi tempi. Si tratta dello stesso intervento a cui è stato sottoposto Elia Viviani a gennaio.

Martina Fidanza si è sottoposta a controlli e accertamenti a seguito di alcune tachicardie e aritmie, riscontrate soprattutto nei momenti di recupero dopo gli sforzi. Gli strumenti ultratecnologici in possesso delle squadre hanno evidenziato queste problematiche e hanno spinto lo staff medico ad indagare su questi picchi anomali. E’ stata la Federciclismo a consigliare a Martina Fidanza l’Ospedale Universitario Lancisi di Ancona.

“L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in sella!”, questo il messaggio del presidente della Federazione Dagnoni.