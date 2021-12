Un ‘Martial’ alla Juventus, Anthony sbarca in Italia: la Serie A per rilanciarsi e tornare The Gold Teenager

SportFair

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, la prima parte può essere considerata altalenante. In campionato la squadra di Massimiliano Allegri è distante dalla vetta della classifica e anche la qualificazione in Champions League è a rischio, sarebbe un fallimento dal punto di vista sportivo e economico. In Europa il percorso è stato, invece, sorprendente. I bianconeri hanno chiuso il girone al primo posto davanti ai campioni d’Europa del Chelsea e agli ottavi di finale dovranno vedersela contro il Villarreal. La rosa è sicuramente competitiva per raggiungere traguardi interessanti, ma la squadra ha fatto emergere qualche limite di troppo. La dirigenza ha intenzione di muoversi sul mercato, centrocampo e attacco sono i reparti da rinforzare. In caso di una partenza potrebbero esserci addirittura due innesti. Il primo nome è quello dell’ex Inter Icardi, ma nelle ultime ore i bianconeri hanno avviato i contatti con il Manchester United per Anthony Martial. La trattativa potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto.

Chi è Anthony Martial

Anthony Martial è un calciatore francese di origine guadalupese, attualmente gioca con il Manchester United ma è destinato a lasciare i Red Devils a causa dello scarso utilizzo. Si tratta di una punta centrale ma che può giocare anche in posizione esterna, a destra o a sinistra. E’ bravo nel dribbling, è veloce ed è in grado di portare superiorità numerica. Si sacrifica per la squadra, deve migliorare in fase di finalizzazione. E’ cresciuto nelle giovanili del Lione, poi l’esordio in prima squadra ma gioca poche partite. La prima vera esperienza è stata con il Monaco, si è messo in mostra ed è stato ingaggiato dal Manchester United. E’ la svolta della sua carriera, migliora molto anche in zona gol. E’ nel giro della Nazionale francese, dall’Under 16 alla prima squadra.

Il suo trasferimento dal Monaco al Manchester United per 50 milioni più 30 di bonus è entrato nella storia come 19enne più pagato di sempre. In Inghilterra fu ribattezzato “The Gold Teenager” per aver strappato ai Red Devils un contratto da 4,5 milioni di euro, era stato il secondo acquisto più costoso dello United alle spalle di Di Maria. Addirittura nel contratto era stata inserita una clausola con un premio aggiuntivo di 10 milioni di euro in caso di vittoria del Pallone d’Oro. E’ legato alla bellissima Melanie Da Cruz. Adesso potrebbe raggiungere l’Italia, la Juventus fiuta l’affare dal punto di vista tecnico e economico.