Marta Bassino ritrova il podio! Splendido terzo posto nel gigante di Courchevel

Una splendida Marta Bassino è tornata sul podio nel secondo gigante, recupero di quello cancellato a Killington, in programma nella tappa di Coppa del mondo femminile a Courchevel, in Francia. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo (Cn), dopo un inizio di stagione opaco nella specialità a lei più congeniale, ha messo in scena una strepitosa seconda manche, liberando la sua sciata, consentendole così di issarsi al terzo posto con il tempo complessivo di 2’13″63, a 60 centesimi di distacco dalla prima posizione. Diciottesimo podio nel massimo circuito per la 25enne appartenente al Centro Sportivo Esercito, vincitrice la scorsa stagione della coppa del mondo di specialità.

Prima posizione appannaggio della svedese Sara Hector, seconda vittoria in carriera a sette anni di distanza dalla prima, che ha fissato il cronometro sul 2’13″03. Alle sue spalle la statunitense Mikaela Shiffrin, al 114esimo podio in Coppa del mondo, attardata di 35 centesimi.

Federica Brignone, l’unica altra azzurra in gara nella seconda manche, non ha terminato la sua prova: la campionessa valdostana, settima alla fine della prima run, ha pagato un errore sul muro che l’ha estromessa dalla competizione. Non erano riuscite a superare la fase di taglio in mattinata Roberta Melesi 36esima, Ilaria Ghisalberti 42esima e Vivien Insam 47esima, out durante la prima run Sofia Goggia, Elena Curtoni e Karoline Pichler.

Classifica generale che vede Mikaela Shiffrin in prima posizione a 750 punti, seguita da Sofia Goggia a 635 punti e Petra Vhlova a 342. Nella specialità comanda sempre Shiffrin (280 punti), seguita da Sara Hector (202) e Petra Vhlova (155 punti).

Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo femminile martedì 28, con un gigante, e mercoledì 29 dicembre, con uno slalom, sulle nevi austriache di Lienz.