Maria Sole Ferrieri Caputi mette le cose in chiaro: “sono un arbitro. Chi mi chiama arbitra lo fa solo per sottolineare che sono donna”

Maria Sole Ferrieri Caputi è entrata nella storia del calcio italiano: è stato il primo arbitro donna a dirigere una squadra italiana di Serie A in un match di Coppa Italia. L’arbitro livornese aveva diretto, circa due mesi fa, un’altra partita del Cittadella, in campionato contro la Spal, diventando il quarto arbitro donna di sempre a dirigere un match del torneo cadetto. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha fornito interessanti indicazioni. “Ci tenevo a fare bene perché sapevo che stavo rappresentando un movimento intero, quello delle donne che arbitrano a tutti i livelli. Io sono solo la punta dell’iceberg di un mondo che sta crescendo. Sono soddisfatta, ma ho ancora tanto da imparare”.